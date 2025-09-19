Isabel Sánchez-Arán culmina el Mundial de Apnea con dos medallas de bronce

Fantástica actuación de la ilicitana Isabel Sánchez-Arán en el Mundial de Apnea que se ha celebrado en Mytikas (Grecia). La deportista de Elche ha logrado dos medallas de bronce, en las modalidades de inmersión libre y peso constante. Además, ha conseguido un récord nacional tras descender hasta los 92 metros de profundidad.

Sánchez-Arán se muestra muy satisfecha con los resultados en el Mundial. Estuvo a punto de conseguir una tercera medalla, pero un error técnico lo impidió. Es la única 'pega' que se lleva del campeonato, puesto que había hecho un buceo "perfecto".

La ilicitana ha participado en cuatro pruebas distintas en el Mundial de Grecia. Lleva casi un mes en el país, ya que estuvo preparándose en Kalamata antes de partir hacia Mytikas. Allí ha tenido lugar el campeonato.