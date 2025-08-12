Invitados extraordinarios al Misteri: de la consellera Marian Cano a la Bellea del Foc

Tradicionalmente, el último de los ensayos generales del Misteri, la representación del 13 de agosto, es el día elegido por el Ayuntamiento de Elche para cursar invitación a autoridades y representantes de fundaciones e instituciones. Este año, en la representación de mañana, estarán en la tribuna municipal de la Basílica de Santa María la consellera de Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, el subdelegado del Gobierno de España en Alicante, Juan Antonio Nieves, y los diputados nacionales David García Gomis y Manuel González.

Además, asistirán a la representación en nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad Pedro Montore, Jefe Comisaría de la Policía Nacional en Elche; Francisco Poyato, Jefe Comandancia Guardia Civil en Alicante; y Fernando Gímez, Jefe Policía Nacional Generalitat Valenciana, además de Juan Navarro, Subdelegado de Defensa en Alicante.

No faltarán Rosana Perán, Presidenta de la Confederación Europea del Calzado, Pilar Tébar, Secretaria Autonómica de Cultura, y M. Ángeles Pérez, Gerente de la Fundación CIEN.

En representación de otros entes festeros de la Comunitat asistirán Adriana Vico, Bellea del Foc d’Alacant 2025, Paula Torres, Reina de las Fiestas de Castellón, y Raúl Collazos, Presidente Junta de Fiestas Castellón.