La crónica del tiempo

El invierno exhibe un adelanto este fin de semana en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles

Elche |

Imagen de archivo de varias personas transitando abrigadas para protegerse del frío en València.
Imagen de archivo de varias personas transitando abrigadas para protegerse del frío en València. | EFE / Ana Escobar

El fin de semana se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con un sábado gélido, en el que la temperatura máxima va a rondar los 14 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola. El viento podría soplar por la mañana con rachas que, puntualmente, pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas volverán a ascender el domingo, situándose de nuevo en valores de alrededor de 20 grados.

De cara a la próxima semana, los modelos meteorológicos apuntan a que las temperaturas descenderán de nuevo en el inicio de la misma. Incluso se podrían registrar heladas en el campo, que en principio serían débiles.

Este viernes

El este viernes también se espera invernal. Va a ser un día en el que va a predominar el cielo despejado y el viento moderado de noroeste puntualmente algo fuerte, sobre todo por la mañana, que va a elevar las sensaciones de frío.

Tanto en Elche como en Crevillent y Santa Pola se va a rondar temperaturas máximas de 15 grados.

