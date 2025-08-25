El invicto del Elche en las dos primeras jornadas, un augurio de permanencia

El empate logrado este sábado en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid (1-1), con gol de Rafa Mir, no solo supuso el segundo punto del Elche en LaLiga EA Sports, sino también un dato histórico cargado de optimismo: cada vez que los franjiverdes han iniciado invictos las dos primeras jornadas en Primera División, han conseguido la permanencia.

En sus 25 participaciones en la máxima categoría, el Elche ha arrancado sin derrotas en seis ocasiones. Cinco de ellas llegaron durante la década de los 60, la edad dorada del club, y la última en la temporada 1976/77, hace 49 años. En todos esos casos, el conjunto ilicitano consiguió mantenerse en la élite al final del curso.

El precedente más lejano se remonta a su debut en la categoría, en el curso 1959/60, cuando empató ante el Real Oviedo (1-1) y venció al Barcelona (2-1). El más reciente fue en la campaña 76/77, con Felipe Mesones en el banquillo, en la que igualó frente al Sevilla (0-0) y el Burgos (0-0).

Con este inicio, el Elche de Eder Sarabia rompe con la dinámica negativa de estrenos en Primera y abre una estadística que invita al optimismo: cuando empieza sin derrotas, nunca termina descendiendo.