Investigan en Elche a un matrimonio por regentar una actividad irregular de cuidado de personas dependientes

La Policía Local de Elche ha identificado a un matrimonio que regentaba una actividad irregular de cuidado de personas dependientes en una casa de campo del municipio que tenían alquilada y cuyo propietario asegura que desconocía la utilidad a la que se estaba destinando.

Los implicados han reconocido a los agentes que cobraban a las familias entre 30 y 45 euros diarios por cada persona atendida.

Esa actividad la desarrollaban al margen de cualquier régimen legal, de Seguridad Social o de control sanitario, al tiempo que la vivienda en la que estaban las personas dependientes no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento, presentando deficiencias higiénico-sanitarias evidentes, restos orgánicos y olores de orina, así como excrementos, camas y colchones en estado precario, suciedad generalizada y ausencia de ventilación adecuada en las estancias del inmueble.

Esa situación ha sido descubierta a raíz del fallecimiento en circunstancia que está investigando la Policía Nacional de un joven de 34 años que sufría parálisis cerebral.

La actuación ha sido desarrollada conjuntamente por la Policía Local ilicitana y la Policía de la Generalitat.

Además, se sospecha que esa actividad irregular se venía realizando desde el año 2016, habiendo cambiado en distintas ocasiones de vivienda.

Por lo que se ha podido constatar hasta ahora la pareja investigada tenía a su cuidado al menos cuatro personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas.

Según la Policía Local, algunas de ellas estaban “en estado de especial vulnerabilidad”.

El matrimonio desplegaba esa actividad de forma irregular sin ningún tipo de autorización, al tiempo que en las zonas comunes de la vivienda, como es el caso de la cocina, el comedor y los baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. Además, en las habitaciones se detectó la presencia de perros y gatos sin documentación ni control sanitario.

El matrimonio identificado tiene 48 y 58 años de edad. Se encuentran ahora en situación de investigados y los hechos han sido denunciados ante la Inspección de Trabajo y la Conselleria de Sanidad.

Por su parte, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche se ha hecho cargo de la valoración de la necesidad de asistencia a las personas dependientes afectadas por la situación, así como a sus familias.