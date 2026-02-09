Investigadores de la UMH de Elche identifican alteraciones genéticas "clave" en el cerebro de personas con alcoholismo

Investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche han identificado alteraciones genéticas clave en el cerebro de personas con alcoholismo.

El estudio revela la forma en la que décadas de consumo de alcohol alteran la actividad de genes clave en regiones implicadas en la adicción y los hallazgos ayudan a explicar la vulnerabilidad a la recaída y abren nuevas vías para desarrollar tratamientos más específicos frente al alcoholismo.

La investigación ha estado liderada por el científico Jorge Manzanares, que dirige el laboratorio de Neuropsicofarmacología traslacional de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

El trabajo se ha centrado en analizar los mecanismos neurobiológicos asociados al trastorno por uso de alcohol mediante el examen de tejido cerebral post mortem de personas que habían consumido alcohol de forma crónica durante una media de 35 años. En concreto, los investigadores han buscado cambios en el sistema endocannabinoide, que está estrechamente ligado a los mecanismos de recompensa y de adicción.

Los resultados obtenidos ayudan a comprender mejor por qué el cerebro de las personas con trastorno por uso de alcohol presenta una mayor vulnerabilidad a la recaída y una menor capacidad de control ejecutivo.