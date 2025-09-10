Investigadores de la UMH de Elche avanzan en el entendimiento del origen de trastornos neurológicos asociados a enfermedades del cerebro

Investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han identificado dos enzimas (KDM1A y KDM5C) concretas que interactúan para proteger la identidad de las neuronas favoreciendo que mantenga únicamente las instrucciones adecuadas para las que están diseñadas.

Cuando esas enzimas fallan, las neuronas empiezan a expresar genes que no le corresponden, con consecuencias negativas para la memoria, la capacidad de aprendizaje y la regulación de la ansiedad.

El resultado de la investigación supone un avance para poder profundizar en el entendimiento del origen de los trastornos neurológicos asociados a ciertas enfermedades del cerebro causadas por mutaciones en reguladores epigenéticos.

El estudio ha sido realizado por el equipo del laboratorio Mecanismos trasncripcionales y epigenéticos de la plasticidad neuronal, que está dirigido por el científico Ángel Barco.

Los investigadores del Instituto de Neurociencias Sergio Niñerola, Ángel Barco, Juan Paraíso Luna y Beatriz del Blanco. | UMH Elche

La investigación se ha llevado a cabo en un modelo de laboratorio de ratones y sus resultados han sido publicados recientemente en la revista científica 'Cell Reports'.

Se trata de un estudio que complementa uno previo realizado por el mismo laboratorio del Instituto de Neurociencias que ya había demostrado la relevancia por separado de cada una de las dos enzimas.

El trabajo ha sido posible gracias a la colaboración con el grupo del catedrático del Área de Fisiología de la UMH Emilio Geijo. Ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación, la Generalitat Valenciana y la Fundación LaCaixa, así como de La Marató de TV3.