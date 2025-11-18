El CEU de Elche inicia un ensayo clínico para aliviar el dolor menstrual con radiofrecuencia y ejercicio terapéutico

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha puesto en marcha un ensayo clínico pionero que va a evaluar la eficacia de la radiofrecuencia y el ejercicio terapéutico en la reducción del dolor menstrual y la mejora del bienestar de mujeres diagnosticadas de dismenorrea primaria, que es un tipo de dolor menstrual intenso que provoca incluso espasmos.

El estudio se desarrolla desde la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy de la institución universitaria y es un proyecto dirigido por las profesoras Cristina Orts y Cristina Salar.

Combina la investigación clínica y persigue contribuir a establecer protocolos fisioterapéuticos eficaces, seguros y no invasivos para el tratamiento del dolor menstrual.

Desde la universidad ilicitana se ha destacado que la dismenorrea primaria afecta a entre el 60 y el 93 % de las mujeres menores de 25 años, especialmente adolescentes y jóvenes que todavía no han sido madres. Se ha añadido que, aunque se trata de un problema clínicamente frecuente, sigue siendo una realidad invisibilizada, que en muchas ocasiones está normalizada por las pacientes o tratada de manera exclusivamente farmacológica.

La consecuencia directa de ese dolor menstrual crónico es un deterioro de la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Las molestias afectan a su actividad social, familiar y laboral, siendo una de las principales causas de absentismo escolar y profesional en mujeres menores de 30 años.

Cristina Orts ha explicado que el estudio va a evaluar la eficacia de la aplicación de radiofrecuencia y del ejercicio físico específico sobre la musculatura del suelo pélvico y el abdomen, “con el objetivo de analizar su impacto sobre la intensidad y frecuencia del dolor, así como sobre otros síntomas asociados”.

Se trata de un estudio doble ciego, con diseño controlado y aleatorizado, que contará con la participación de mujeres de entre 18 y 35 años diagnosticadas de dismenorrea primaria.

“Las participantes serán seleccionadas de acuerdo con criterios clínicos rigurosos”, ha apuntado Cristina Salar que ha añadido que “deberán tener ciclos menstruales regulares, ecografía ginecológica normal, índice de masa corporal entre 20 y 30, y una puntuación de dolor igual o superior a 5 en la escala visual analógica”.

El equipo investigador lo integran, además de las dos profesoras del CEU de Elche, la doctora Juana Lafaja, especialista en Ginecología y colaboradora clínica del proyecto; los doctores Jesús Sánchez y Sergio Montero, y la investigadora Axelle Deltour, que participa dentro del Plan Cantera CEU, un programa de formación y apoyo al talento investigador joven.

Cómo participar en el ensayo

El proceso de participación en el ensayo es voluntario y gratuito. Está abierto a mujeres de entre 18 y 35 años que cumplan los criterios clínicos definidos, al tiempo que las mujeres interesadas deben cumplimentar una inscripción previa.