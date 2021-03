Los interinos se movilizan en Elche para reclamar al Ayuntamiento que acabe con la situación de “fraude de ley” en la que se encuentran

El colectivo de trabajadores interinos de las administraciones públicas han iniciado un calendario de movilizaciones que ayer miércoles llegó a Elche, con la concentración en la plaza del Congreso Eucarístico de más de un centenar de personas que exigen la erradicación de la temporalidad, a modo de contratos interinos, en la contratación pública.

En el Ayuntamiento de Elche hay alrededor de 400 funcionarios interinos. De ellos, 250 estarían en situación de fraude de ley, según la Coordinadora de Empleados Públicos de trabajadores en esa situación.

Concentración interinos en Elche. | Coordinadora de Empleados Públicos en Fraude de Ley

Enrique Vicedo, portavoz de los trabajadores interinos en el Ayuntamiento de Elche, ha explicado que existe una Directiva Europea y su Acuerdo marco, sobre el trabajo temporal, que “tiene por objeto evitar la precarización de la situación de los trabajadores” y garantizar “el derecho a la estabilidad en el empleo”, y por ello, esa norma comunitaria prohíbe “el abuso en la contratación temporal sucesiva del personal tanto público como privado, que se produce cuando se destina a empleados temporales a atender necesidades que en realidad no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales” sino que son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo el empleador sus necesidades estructurales con personal temporal.

Vicedo ha añadido que para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, la Directiva obliga a los Estados miembros a sancionar los abusos que se produzcan, que es algo que no se está produciendo.

Desde la Coordinadora de Empleados Públicos en Fraude de Ley se ha reclamado al Gobierno central, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos que apliquen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los procesos selectivos no son la sanción adecuada al abuso de temporalidad ya que no garantizan la estabilidad real de todos los empleados púbicos “en abuso” y no suponen sancionar al empleador sino a las víctimas de es “abuso”.