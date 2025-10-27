El Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche avanza en el desarrollo precoz del Parkinson con un análisis de sangre

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha demostrado que el análisis genético de una muestra de sangre puede llegar a convertirse en una herramienta para diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson.

El método, que todavía no está disponible para uso clínico, se ha probado en pacientes de reciente diagnóstico de esa enfermedad y ha demostrado ser eficaz.

Se ha realizado en 23 pacientes con parkinsonismo y 16 personas sanas como grupo control y, pese al tamaño reducido de la muestra, los investigadores han comparado sus resultados con otros estudios independientes realizados en la última década tanto en Italia como en Estados Unidos que confirman el potencial de esa vía de diagnóstico.

El método estudiado en la universidad de Elche requiere tan sólo de una extracción de sangre para, a partir de ahí, realizando la muestra además con equipamiento que ya está presente en muchos laboratorios hospitalarios, identificar alteraciones genéticas asociadas a la enfermedad en sus etapas iniciales.

En ese sentido, se ha analizado genéticamente “un tipo de células del sistema inmune (células mononucleares de sangre periférica), tal y como han destacado los científicos que han participado en el estudio.

Mediante técnicas de secuenciación y análisis bioinformático, el equipo ha identificado más hasta 22 de genes que se expresan de manera distinta en pacientes con párkinson y personas sanas, es decir, que en personas con diagnóstico de párkinson se presentan una alterada.

Además de los cambios en la expresión de genes, los investigadores han detectado alteraciones en rutas celulares vinculadas con la supervivencia, la inflamación, la muerte celular y la composición de células inmunitarias.

La investigación ha sido fruto de la colaboración de científicos del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), del Instituto de Salud Carlos III y del Hospital 12 de Octubre de Madrid.