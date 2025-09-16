¿El inicio de Liga del Eldense está por encima o por debajo de lo esperado?

El Eldense se mantiene invicto en su andadura en Primera RFEF tras las primeras tres jornadas. Suma cinco puntos de nueve posibles y se sitúa en sexta posición del grupo II en la categoría de bronce. El choque en Teruel dejó un sabor amargo porque el tanto del empate aragonés llegó en el tiempo de prolongación.

Analizamos el arranque del Eldense, el duelo en Pinilla y la situación deportiva e institucional tras un verano con muchos movimientos en el Nuevo Pepico Amat.

Este martes, con los periodistas Miguel Santiago Rico, Ángel Sánchez, Paula Vera y Miguel Ángel Monera.