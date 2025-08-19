Ingresa en la cárcel un hombre detenido por el atraco a punta de pistola en un supermercado de Santa Pola

La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a un hombre acusado de cometer dos robos con violencia e intimidación en el interior de un supermercado de la localidad.

Para el arrestado se ha decretado su ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por esos hechos.

El hombre, que tiene nacionalidad argentina, actuó con mucha violencia en los dos robos, esgrimiendo incluso una pistola arma.

Fue identificado merced a los datos aportados por testigos presenciales de lo ocurrido.

Es un delincuente con antecedentes policiales y fue localizado en una vivienda abandonada.

El hombre accedió al establecimiento tratando de ocultar su rostro con gorra y gafas de sol. Se comportó como un cliente más dirigiéndose a pagar un producto en caja. Cuando estaba haciéndolo, sacó un arma corta que llevaba oculta en el pantalón y apuntó a la cajera, exigiéndole que le diera el dinero de la caja.

La trabajadora logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo, pero no pudo evitar que el atracador huyera del local con el botín.

Además, el detenido se abalanzó sobre una clienta del supermercado que estaba esperando su turno para pagar en caja y le arrebató de un fuerte tirón un cordón y un colgante de oro. La víctima sufrió lesiones por las que precisión asistencia médica.

Tanto ese cordón como el colgante de oro han sido recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Habían sido vendidos en un establecimiento de compra-venta de oro de Santa Pola.

Además, tras perpetrar el atraco, el delincuente se deshizo de la ropa que llevaba puesta y del arma, tirándola en la sierra de Santa Pola y siendo hallada por un senderista.