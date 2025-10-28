Inescop y los podólogos de la CV ponen en marcha la nueva certificación de calzado para diabéticos

Inescop y el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) han formalizado un convenio de colaboración para poner en marcha “Diabetic”, el nuevo sello que define criterios de salud desde el ámbito clínico (ICOPCV) y verifica su cumplimiento desde el ámbito tecnológico (Inescop), certificando el calzado apto para personas con diabetes. La presentación pública del sello tendrá lugar este jueves 30 de octubre en la sede de Inescop con la presencia de profesionales sanitarios y empresas.

El convenio se ha firmado en la sede de Inescop (Elda) por Antonio Viana, presidente del ICOPCV, y Eduardo Calabuig, director general de Inescop con al presencia de representantes del centro tecnológico—Elena Orgilés, directora de Materiales y Tecnologías, y Gloria Chorro, coordinadora del proyecto Red iDiaFOOT— y del Colegio Oficial de Podólogs de la CV—Cristina Martínez, miembro de la junta directiva—.

Con este acuerdo se quiere dar a los profesionales sanitarios los criterios objetivos y verificables para recomendar calzado a las personas con diabetes. El sello ayudará a prevenir úlceras, infecciones y amputaciones, alineando mejor la prescripción clínica con la realidad del mercado y la seguridad de los pacientes, según ha destacado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.

Desde INESCOP se destaca que este acuerdo une la evidencia clínica y la verificación tecnológica para que la elección del calzado deje de basarse en declaraciones genéricas y pase a apoyarse en ensayos y datos técnicos. Piden a la empresas sumarse a este sello Diabetic que se presentará en Elda el 30 de octubre y se darán los detalles para acceder al procedimiento de verificación, según señala Eduardo Calabuig, director general de Inescop.

Una referencia común para clínica, industria y usuarios “Diabetic” nace para cubrir la falta de referencias compartidas en la prescripción y diseño de calzado para personas con diabetes. El distintivo aporta seguridad clínica a los profesionales sanitarios, orienta la compra de los pacientes y abre a los fabricantes una vía real de especialización con valor probado, al vincular confort con prevención de lesiones y recaídas.

El sello es resultado de un proceso de innovación abierta que ha implicado a profesionales sanitarios, tecnólogos, fabricantes y pacientes en el marco del proyecto Red iDiaFOOT, financiada por Ivace+i y liderado por Inescop. La red ha evolucionado desde su constitución hasta entregar un resultado con impacto real: el sello “Diabetic”.