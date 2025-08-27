Indignación en el Eldense: la Federación fija el duelo ante el Villarreal 'B' a mediodía

Lío a la vista con el horario del Eldense-Villarreal 'B' correspondiente a la segunda jornada en Primera RFEF. Este miércoles se ha conocido que se ha fijado el derbi regional para el sábado 6 de septiembre a las 12:00 horas. La decisión ha generado indignación en el Nuevo Pepico Amat por las altas temperaturas previstas en Elda. Desde la entidad azulgrana harán lo posible para cambiarlo.

El horario no ha sido bien recibido tampoco por la afición del Eldense. Ya había cierto malestar por la demora en la publicación de los mismos, pero el hecho de que se haya fijado a mediodía ha sido la gota que ha colmado el vaso. Cabe destacar que ese fin de semana no habrá Liga en Primera División por el parón por compromisos internacionales.

En Elda ese fin de semana se celebran las fiestas mayores y el Eldense pidió jugar fuera; la Federación no lo tuvo en cuenta. Ahora se esperará al lunes para conocer la previsión meteorológica con más exactitud, pero el Eldense quiere que se cambie la hora para jugar por la tarde.

La afición del Eldense ha respondido a la llamada del club y la cifra de abonados se sitúa en torno a los 3.000 después del descenso a Primera RFEF. La dirección deportiva de Víctor Lafuente sigue pendiente del mercado de fichajes para terminar de perfilar la plantilla. El objetivo será pelear por el regreso a Segunda.

El Eldense debutará este sábado por la tarde contra el Sabadell y recibirá al filial 'groguet' en su estreno en el Nuevo Pepico Amat. Eldense y Villarreal 'B' ya se midieron el pasado fin de semana en el último test de pretemporada. El choque acabó en tablas.