La incertidumbre marca la previsión meteorológica este martes en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este noveno día del mes de septiembre se presenta como una jornada muy nubosa y con mucha incertidumbre en torno a como puede evolucionar la atmósfera.

Hoy se esperan aguaceros tormentosos más probables hacia mediodía y primeras horas de la tarde, pero también podría ocurrir que las precipitaciones más destacables fueran mar adentro y que por nuestra zona llueva poco.

En cualquier caso, el riesgo de tormentas que pueden llegar a ser fuertes persiste y la Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso naranja a partir de las doce del mediodía por posibilidad de tormentas intensas de hasta 40 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora que pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Este martes las temperaturas máximas van a descender. En Elche y Crevillent se esperan termómetros en valores máximos de unos 27 grados centígrados. En Santa Pola se alcanzará uno menos, 26.

La inestabilidad meteorológica desaparece mañana miércoles cuando llegará el sol y las temperaturas volverán a repuntar.