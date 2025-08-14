El incendio en Pinoso quemó 200 metros de terreno cerca del Polígono Industrial

El incendio del 13 de agosto de Pinoso empezó al mediodía cerca del Polígono Industrial y de la circunvalación del municipio, quemando los matorrales que hay en la zona y llegó a afectar a más de 200 metros de terreno.

Los primeros en llegar al lugar fueron la Policía Local y allí empezaron con los trabajos de acordonar y perimetrar la zona, para así evitar que el fuego se expandiera a otras propiedades cercanas al lugar. Por otro lado, para controlar las llamas, los agentes utilizaron cinco extintores con los que lograron frenar el avance del fuego en las primeras etapas.

Al poco tiempo, llegaron del Parque de Bomberos de Elda más efectivos, y para combatir el incendio utilizaron una autobomba especializada para estos casos. Con la intervención rápida de los agentes de policía, así como la coordinación de los servicios de emergencia, se consiguió estabilizar, evitando que alcanzara dimensiones mayores.

Por su parte, las autoridades han iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas del incidente. Además, los agentes advierten a la población sobre la prudencia y el cumplimiento de las normas de seguridad en áreas con vegetación seca para prevenir este tipo de sucesos.

Las altas temperaturas del verano pueden incrementar las probabilidades de incendio, sobre todo en zonas de vegetación seca.