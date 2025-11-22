En el polígono Faima

El incendio en una nave de pinturas de Crevillent afecta en distinta medida a tres fábricas contiguas

Los bomberos han empleado más de diez horas en darlo por extinguido

Onda Cero Elche

Elche |

El incendio en la nave de pinturas del polígono Faima de Crevillent.
El incendio en la nave de pinturas del polígono Faima de Crevillent. | Onda Cero Elche

El incendio este sábado en la nave de una empresa de pinturas ubicada en el polígono Faima de Crevillent ha tardado más de diez horas en ser declarado extinguido por los bomberos.

Mucho antes había sido dado por controlado. Esta circunstancia ocurría en torno a noventa minutos después de comenzar las llamas, que han sido detectadas minutos después de las 08:00 horas.

En las labores de extinción del incendio han llegado a intervenir hasta cuatro parques de bomberos: Crevillent, Elche, San Vicente del Raspeig y Almoradí.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha informado que las llamas, cuyas causas se desconocen y se investigarán ahora, se han extendido a tres naves contiguas a la del foco del incendio. Dos de ellas se ha visto afectadas en el exterior y en una las llamas también han llegado a su interior.

El aviso del incendio lo han dado vecinos de una urbanización cercana al polígono industrial a las 08:03 horas. En los primeros momentos del incendio, la densa columna de humo que salía de la nave industrial ha sido visible a varios kilómetros de distancia.

Los bomberos han dado por controlado el incendio a las 09:27 horas y por extinguido a las 18:30 horas.

Hasta el lugar del suceso se han movilizado una Unidad Mando y Jefatura, dos Bomba Rural Pesada, una Bomba Nodriza Pesada, una Bomba Urbana Ligera y una Unidad de Personal y Carga.

