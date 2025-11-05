El incendio en una empresa de pieles de Elda moviliza a bomberos de cinco parques de la provincia

A la hora de redactar esta noticia, seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio que desde la tarde de ayer afecta a una empresa del polígono Finca Lacy de Elda.

El incendio se ha registrado en las instalaciones de una empresa del sector de pieles y curtidos y ha llegado a movilizar a 14 dotaciones de cinco parques y subparques de bomberos de la provincia, entre ellos los de Elda, Villena y Crevillent. También participaron efectivos del servicio de emergencias de Ibi y San Vicente del Raspeig.

Un bomberos en las labores de extinción del incendio de la fábrica de Elda. | Consorcio Provincial de Bomberos

Por causas que se investigan, las llamas comenzaron este pasado martes poco después de las 19:00 horas y el incendio ha provocado graves daños en una empresa cuyas instalaciones tiene tres naves. El inmueble en el que se originaron las llamas ha colapsado, la segunda nave se ha visto afectada parcialmente por el incendio y la tercera se ha librado de las llamas.

Afortunadamente, sólo se ha tenido que lamentar daños materiales dado que cuando se originó el incendio no había nadie en el interior de la fábrica, que está emplazada concretamente en la avenida San Luis de Cuba.

Incendio en la fábrica del polígono Finca Lacy de Elda. | Consorcio Provincial de Bomberos

Fuerte y extendido olor, que llega hasta Elche

El incendio llegó a provocar en sus primeros momentos llamas muy altas, visibles en zonas muy alejadas de la zona industrial en la que está la empresa afectada y que generaron una gran cantidad de humo.

Además, la dirección en la que ha soplado el viento ha facilitado que el olor desprendido por la combustión del material que había en la fábrica siniestrada se ha llegado a percibir en Elche, a casi 35 kilómetros de distancia.