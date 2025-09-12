Inauguración de Alimotor Elche con las marcas Omoda y Jaecoo

Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en Avenida de Crevillente, 35, junto a Conforama y Foster Hollywood. Este nuevo espacio se convertirá en un referente para los amantes de la automoción, combinando diseño, tecnología y sostenibilidad, en línea con la estrategia de expansión que el grupo está desarrollando en toda España.

Omoda y Jaecoo, marcas que marcan tendencia en España

La llegada de Omoda y Jaecoo a Elche no es casualidad. Ambas firmas, pertenecientes al mismo grupo automovilístico, están conquistando el mercado europeo con modelos que destacan por su diseño vanguardista, su conectividad digital y un compromiso firme con la movilidad eficiente.

En España, ya cuentan con presencia en ciudades clave como Madrid, Barcelona y Valencia, y ahora, con Alimotor Elche, refuerzan su apuesta en la Comunidad Valenciana.

Alimotor Elche, un concesionario de nueva generación

El nuevo concesionario Alimotor Elche ha sido diseñado para ofrecer mucho más que un punto de venta. Se trata de un espacio experiencial donde los clientes podrán descubrir de primera mano los últimos lanzamientos de Omoda y Jaecoo, además de probar vehículos equipados con la última tecnología de asistencia a la conducción, además de acceder a servicios postventa de calidad, con la garantía oficial del grupo.

Con esta inauguración, Elche se posiciona como una de las ciudades clave para el crecimiento de estas marcas en España.

Expansión del grupo en España

La apertura de Alimotor Elche se enmarca dentro del ambicioso plan de expansión que el grupo de Omoda y Jaecoo está llevando a cabo en nuestro país. Hace apenas unos meses se anunció la llegada de nuevos concesionarios en distintas comunidades autónomas, reforzando así una red nacional que busca acercar estas marcas a todos los conductores españoles.

Este movimiento estratégico confirma que España es un mercado prioritario para el grupo, no solo por volumen de ventas, sino también por la acogida positiva que han tenido sus modelos entre los conductores más exigentes.

Un evento abierto al público

La inauguración del concesionario Alimotor Elche el sábado 13 de septiembre será un evento abierto al público. Los asistentes podrán conocer de primera mano los modelos más innovadores de Omoda y Jaecoo, y ser los primeros en descubrir todas las ventajas que ofrece esta nueva instalación.