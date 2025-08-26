Iñaki Peña completará la portería del Elche

El Elche Club de Fútbol atraviesa los días clave del mercado de fichajes y su próximo movimiento será la incorporación de Iñaki Peña en calidad de cedido, procedente del FC Barcelona.

Con su llegada, la portería franjiverde quedaría cerrada para la temporada 2025/26 con Matías Dituro, Alejandro Iturbe e Iñaki Peña. Este refuerzo es una petición expresa de Eder Sarabia, que ha reiterado en varias ocasiones su deseo de contar con tres guardametas en la plantilla.

Ahora la decisión de quién será titular recaerá en el técnico vasco. Todo apunta a que Alejandro Iturbe tendrá un papel secundario y que Dituro y Peña competirán por la titularidad.

El alicantino cuenta con un valor de mercado de 8 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, lo que le convertiría en el futbolista más valioso de la plantilla. La pasada campaña disputó a las órdenes de Hansi Flick. un total de 23 partidos entre Liga, Copa, Champions League y Supercopa de España. En total, acumula 45 encuentros oficiales con el Barça y cerca de 30 internacionalidades con las categorías inferiores de la selección española. Además, ha renovado con el FC Barcelona hasta 2029.

Su estilo de juego es muy similar al de Matías Dituro: destaca por la seguridad con el balón en los pies y la precisión en desplazamientos en largo. Además de una gran atención al análisis de vídeo, herramienta que utiliza habitualmente para mejorar su rendimiento y colocación bajo palos.

Aunque varios equipos mostraron interés en hacerse con sus servicios, Peña se ha decantado por el Elche por la cercanía de su familia y la confianza transmitida por Sarabia. El técnico vasco apuntó además que el buen inicio liguero del equipo está atrayendo a jugadores de primer nivel: “Lo que está mostrando el equipo nos hace atractivos para que vengan jugadores importantes”.