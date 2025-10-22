La importancia de proteger empresas y reforzar la ciberseguridad con Focus Pyme L’Alacantí 2025

El evento es gratuito y está dirigido a emprendedores y pymes bajo el título "Ciberseguridad Empresarial: retos y soluciones en la Era Digital". Participan expertos, empresas y la Guardia Civil de Alicante que explicarán las claves para luchar contra las amenazas digitales. Este Focus Pyme dedicado a la ciberseguridad será el 30 de octubre, en el Auditorio Puerta Ferrisa de Alicante, de 09:15 h. a 12:30 h., y ya es posible inscribirse para asistir en CEEI Elche.

Organizado por Impulsalicante y diversas entidades de las comarcas. En Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó hemos entrevistado a la concejala de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España que participará en la jornada inaugural junto a José Javier García, presidente de CEEI Elche.

Se darán las claves para evitar el fraude digital con expertos en ciberseguridad. El evento estará dirigido y moderado por la periodista Gemma Mateos, y contará con cuatro sesiones. "Hacking en las empresas. ¿Seguro que estás seguro?" es la primera e intervendrá José Luis Verdeguer (Pepelux), CTO y socio de Zoon Suite, que nos concienciará sobre lo fácil que puede ser comprometer un sistema mal protegido.

Después, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Alicante nos hablará sobre los riesgos cibernéticos más frecuentes y las buenas prácticas que se pueden aplicar para prevenir los ataques en la sesión "Ciberseguridad en la empresa: prevención, protección y respuesta". Después llegarán otras charlas como "Soluciones de Ciberseguridad en la empresa". En esta sesión participarán Isidro Caballero, director de Forlopd Alicante, Murcia y Albacete, y Víctor Adsuar, CEO y fundador de Cloud Levante. Ambos explicarán diferentes soluciones que pueden aplicar las empresas para proteger sus activos.

Y, para finalizar, se ofrecerá la ponencia "El factor humano en la ciberseguridad" que impartirá Lucía Bort, directora ejecutiva de INTK Business Security. Bort abordará uno de los elementos más críticos y más vulnerables dentro del ecosistema de protección digital: las personas. Desde CEEI Elche, y desde las entidades organizadoras y colaboradoras del evento, quieren invitarte a participar en este nuevo Focus Pyme el 30 de octubre en Alicante para compartir una mañana muy importante para el aprendizaje.

Iniciativa de CEEI Elche, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.