‘Im-pacientes’, la campaña de Compromís para visibilizar las demoras en las citas de Atención Primaria.

Compromís ha denunciado las altas demoras que se registran en los centros de salud de Elche para concertar citas con el médico de familia.

Dice la coalición que, en el departamento sanitario Elche-Hospital General, el centro de Salud de Altabix se están dando citas para el médico de cabecera con hasta 21 días vista y en el del Raval para dentro de 18.

En el área de salud Elx-Crevillent, que es la del Hospital Univesitario del Vinalopó, cinco centros superan según Compromís las demores de más de una semana la atención médica. Son los casos del centro de salud Elche-Sapena, con 13 días; el centro auxiliar Doctor Alberto García, donde se están dando citas para dentro de ocho días; o el centro de salud de Crevillent con más de siete días.

En el centro de salud de Aspe la demora es de seis días.

Las cifras las ha ofrecido hoy Compromís, que ha presentado en Elche una campaña titulada ‘Im-pacientes’ con la que quiere denunciar las demoras producidas en la demanda de citas y contrastar que los datos oficiales ofrecidos por la Generalitat Valenciana superan en mucho la recomendación médica de tratar a los pacientes de medicina familiar en menos de dos días desde la solicitud de cita.

Compromís también ha criticado que el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), no esté reivindicado a la Conselleria Sanidad una solución urgente para acabar con las demoras que se registran en Atención Primaria.