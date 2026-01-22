El ilicitano Juanpe Espinosa jugará en Asobal con el REBI Cuenca

Juanpe Espinosa, extremo formado en el Club Balonmano Elche, vivirá su primera experiencia en la máxima categoría. A sus 26 años, deja Agustinos para jugar en Asobal en las filas del REBI Cuenca. Tendrá como objetivo la permanencia con el conjunto manchego, que ahora mismo marcha en décima posición.

Espinosa jugó en la cantera y en el primer equipo del CBM Elche. Se marchó a Ciudad Real hace algunas temporadas y después regresó a la provincia para jugar en Plata con Agustinos Alicante, previo paso de nuevo por Elche. Ahora confía en gozar de oportunidades en un equipo de Asobal.

Esta semana ha sido protagonista en la sección 'Sube con Ascensores Serki' de Onda Cero para contar cómo se fraguó su fichaje por el REBI Cuenca.