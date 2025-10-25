La ilicitana Rosana Perán, Premio a la Trayectoria Empresarial de UEPAL

La ilicitana Rosana Perán ha sido reconocida con el Premio a la Trayectoria Empresarial de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL).

El reconocimiento se ha entregado en el transcurso de la VII Gala de Premios de la entidad que se ha celebrado este pasado viernes en Aspe, con asistencia de más de 230 personas y en el que también se ha galardonado al Colegio oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (Premio al Fomento de la Incorporación y la Participación Activa de la Mujer), Facpyme (galardón al Fomento de la Dinamización), la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Premio Fomento de la vertebración de la provincia) y la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la provincia de Alicante (Premio al Fomento de la Economía Provincial).

UEPAL ha reconocido de Rosana Perán su faceta como “líder empresarial” y su “sobresaliente” trayectoria en el sector de la industria del calzado.

Perán es vicepresidenta de Grupo Pikolinos y en la actualidad ostenta distintos cargos institucionales ocupados por primera vez por una mujer como es el de presidenta de la Confederación Europea del Calzado (CEC).

Unión empresarial

La VII edición de la Gala de Premios de UEPAL contó con la asistencia de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha asegurado durante su intervención en la gala que “estamos en el momento de Alicante”, que “una tierra que no tiene límite y que ha demostrado que tiene liderazgo”, gracias al empuje del sector empresarial.

La reivindicación de la unidad empresarial para hacer frente a los retos de la provincia y sus diferentes sectores productivos ha sido uno de los aspectos destacados que ha dejado la gala: “La responsabilidad del ambicioso y necesario reto de unir bajo una única estructura asociativa autónoma e independiente a todas las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante”, ha afirmado César Quintanilla, presidente de UEPAL.