La ilicitana Isabel Sánchez-Arán representará Elche en el próximo mundial de Apnea

Elche tendrá representación en el próximo Mundial de Apnea CMAS gracias a Isabel Sánchez-Arán. La apneísta, cofundadora del recién creado Club Apnea Elx, afronta en Mytikas (Grecia) del 5 al 18 de septiembre uno de los mayores desafíos de su carrera: superar la barrera de los 100 metros de profundidad.

Sánchez-Arán ya sabe lo que es subir al podio internacional. El pasado año conquistó una medalla de bronce en un Mundial y en esta edición llega como una de las competidoras más completas, con presencia en todas las modalidades del campeonato. Sus jornadas clave de competición están previstas para los días 10, 12, 15 y 17 de septiembre, siempre condicionadas por el estado del mar.

Actualmente se encuentra en Kalamata ultimando su preparación junto a la selección española. Desde allí afronta las últimas semanas de trabajo antes de competir frente a la élite internacional.

El Club Apnea Elx, fundado en julio de 2025, respalda a su atleta. La entidad nació con el objetivo de acercar este deporte a los ilicitanos, tanto a quienes quieran iniciarse como a los que busquen perfeccionar su técnica.

Con el apoyo de su ciudad y de este nuevo proyecto, Isabel Sánchez-Arán encara el Mundial con la ambición de situar a Elche en el mapa internacional de la apnea.