El idilio del Nuevo Pepico Amat y la Primera RFEF: el Eldense, 23 partidos invicto

El Eldense sigue protagonizando un gran inicio de Liga en Primera RFEF. Aunque el juego no esté siendo brillante, el cuadro de Javi Cabello suma ocho puntos de doce posibles. Los azulgranas lograron otro triunfo por la mínima en casa ante el Sevilla Atlético gracias a un gol de Dioni. Están en lo más alto de la tabla, junto a Europa e Ibiza.

El dato más llamativo es que el Eldense sigue sin perder en el Nuevo Pepico Amat en Primera RFEF. Son 23 partidos en dos temporadas, la 22-23 y la actual. En el curso del ascenso a Segunda, hace tres campañas, no se cayó en ninguna ocasión. Se lograron trece victorias y ocho empates en 21 partidos, incluyendo los dos de playoff ante Celta 'B' y Real Madrid Castilla.

Este curso ha comenzado con triunfos ante los filiales de Villarreal y Sevilla. Cierto es que no se está desplegando un buen fútbol, pero el Eldense está rentabilizando sus goles. Es un auténtico muro y quiere cimentar su crecimiento desde la defensa. Sólo ha encajado un gol. Fue en el tiempo de prolongación en Pinilla, donde se dejó dos puntos de oro en el campo del Teruel.

El choque ante el Sevilla Atlético dejó otra gran noticia: el estreno goleador de Dioni. El exjugador del Málaga no había podido ver puerta ni en pretemporada ni en los primeros tres encuentros de Liga, pero aprovechó un pase al hueco para regatear con calidad al portero hispalense y dar los tres puntos al Eldense.

Los de Elda se desplazarán esta semana hasta Tarragona para jugar ante el Gimnàstic. A priori, debe ser un rival directo en la lucha por el ascenso a Segunda. Sin embargo, los catalanes no han arrancado nada bien la temporada: se sitúan en la parte baja de la tabla y sólo han sido capaces de ganar un partido.