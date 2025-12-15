Identifican en dos explotaciones agrarias de Elche y Crevillent los primeros casos del nuevo ‘cotonet’

La Unió Llauradora ha alertado este lunes de la aparición de un nuevo 'cotonet' (Phenacoccus solenopsis) importado a la Comunitat Valenciana que afecta a algunas hortalizas como pimiento, tomate y berenjena así como a plantas ornamentales.

Según ha desvelado La Unió este lunes en un comunicado, las primeras detecciones se han realizado en un limonero en Elche y en una planta ornamental de lantana en Crevillent.

Las primeras detecciones en la Comunitat Valenciana suponen su primera aparición en la península, "al menos conocida de forma oficial".

La entidad agraria ha señalado que la Conselleria de Agricultura ya ha comunicado al Ministerio del ramo la aparición de esta nueva plaga en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha añadido que, en un principio, "no parece” que la situación se “demasiado preocupante" pues, incide, la Comisión Europea, tras realizar una evaluación de riesgos, "ha decidido no incluirla dentro de las 400 plagas de cuarentena de la lista incluida en el Reglamento de Ejecución 2019/2072".

Ese nuevo 'cotonet' es una cochinilla harinosa que se alimenta de unas 300 especies de plantas a través de sus partes aéreas, especialmente de los brotes nuevos y excreta melaza que atrae hormigas y favorece el desarrollo de hongos como la negrilla. Es originario de Norteamérica y se ha extendido a todos los continentes. En Europa se ha reportado su presencia en Italia, Francia, Grecia, Chipre y en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife.

Es una plaga de importancia económica para plantas ornamentales, como el hibisco y la lantana, cultivos de hortalizas de invernadero, principalmente pimiento, tomate y berenjena, y cultivos extensivos, como el algodón. Las grandes poblaciones provocan la muerte regresiva y la reducción de la producción.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha afirmado que "en principio no parece una plaga demasiado preocupante ni de alto riesgo, pero es una más importada a nuestro territorio dentro de este espiral de suma y sigue a lo largo de los últimos años".