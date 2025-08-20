La hostelería de Elche nota un descenso del gasto medio por cliente durante las fiestas

Los establecimientos de hostelería y ocio nocturno de Elche están realizando estos días un balance positivo en general del desarrollo de las fiestas patronales de este año, si bien esa valoración es desigual por zonas: en el centro del casco urbano es mucho más positivo que en áreas más alejadas en los barrios de la ciudad.

Esta situación ha sido ratificada este miércoles tanto por la Plataforma Hostelería Ilicitana como por la Asociación Hostelería Elche, cuyos responsables, Paqui Solves y Francisco Linares, respectivamente, han pasado por los micrófonos de ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

El encarecimiento del coste de la cesta de compra es una situación generalizada en el país que se está sufriendo desde hace meses y que durante las fiestas patronales también ha dejado sus efectos. En este sentido, desde el tejido económico de la hostelería y el ocio nocturno de Elche se ha cifrado en entre un 10 y un 15 % el descenso del gasto medio por cliente este año respecto al pasado año en el mismo periodo del año.

Aunque los empresarios del sector ilicitano del ocio y la restauración están realizando, en general, un balance positivo del desarrollo de las fiestas patronales, aún hay aspectos a mejorar para años venideros.