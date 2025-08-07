Los hospitales de Elche aumentarán su plantilla las noches del 13 y 14 de agosto

Los dos hospitales públicos de Elche, el Hospital General y el Hospital del Vinalopó, aumentarán su plantilla de cara a las fiestas de agosto, especialmente las noches de la Nit de l’Albà, día 13 de agosto, y la noche de la Roà, día 14 de agosto. Esta medida se ha tomado, pues en ambas celebraciones se prevé una afluencia mayor de personas en la calle.

El aumento de personal será tanto sanitario como no sanitario: médicos, enfermeras, celadores y administrativos.

En cuanto al Hospital General Universitario de Elche, se reforzarán ciertas especialidades médicas como el área de Oftalmología, Traumatología y Urgencias, con la finalidad de poder atender cualquier emergencia durante la celebración de las fiestas.

Además, se dispondrá de más personal en el área de Cirugía Plástica y, en la noche del 13 de agosto, la Nit de l’Albà, habrá disponible un quirófano adicional de urgencia.

Respecto a la atención primaria, Andrés Navarro, director del Hospital General, ha asegurado que el Punto de Atención Sanitaria (PAS) de Urgencias de Altabix contará con más sanitarios los días 13 y 14 de agosto, mientras que el PAS de Urgencia de El Altet se reforzará de la misma forma del 14 al 17 de agosto. Por otro lado, en Santa Pola se reforzará la plantilla el 17 de agosto.

Mientras que el Hospital del Vinalopó, su gerente, Rafael Carrasco, ha recalcado que el personal sanitario se reforzará de forma estructural en todo el centro, pero más en las áreas de Urgencias y Cirugía General, Vascular o Traumatología durante las fiestas patronales, sobre todo las noches del 13 y 14 de agosto.

Estas actuaciones se van a tomar para asegurar una atención adecuada ante cualquier emergencia que pueda ocurrir durante el período de fiestas.