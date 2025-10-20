El Hospital del Vinalopó de Elche, reconocido por su excelencia en los Premios Top20

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, que encabeza el departamento de salud Elx-Crevillent, ha sido reconocido por su excelencia en gestión en los Premios Top20, que es un ranking que mide cada año la calidad de los centros hospitalarios públicos y privados en toda España.

En concreto, el Hospital del Vinalopó ha obtenido el reconocimiento en la categoría ‘Gestión Hospitalaria Global’ por el resultado alcanzado en diferentes indicadores de calidad, adecuación en la práctica clínica y eficiencia.

Esos premios Top20 comparan resultados entre más de 200 centros sanitarios españoles, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de indicadores, y una comisión científica distingue a aquellos con mejor funcionamiento y mayor calidad y eficiencia asistencial, en aspectos como la gestión eficiente de la estancia hospitalaria y la cirugía sin ingreso, en comparación con la medida de los reingresos, las complicaciones y la mortalidad, ajustados a riesgo.

Los reconocimientos Top20 dividen a los hospitales en diferentes categorías, para facilitar la comparación entre centros y contextos de gestión similar, y distingue la evolución de aquellos que mejor balance general tienen en los 120 indicadores de las 8 áreas clínicas revisadas. En líneas generales, ofrece al sector sanitario una herramienta útil para la mejora de resultados, basado en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, además de reconocer las buenas prácticas del sector.