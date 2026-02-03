El Hospital del Vinalopó de Elche proyecta a instalar 1.500 placas solares en el parking del centro

El Hospital Universitario del Vinalopó, que encabeza el departamento sanitario Elx-Crevillent, ha comenzado la instalación en la parcela que ocupa de 1.500 placas solares en una actuación que va a permitir un ahorro energético del 18 % y reforzar su apuesta por el autoconsumo y la eficiencia energética.

La nueva instalación contará con una potencia total de 1.049 kWp, lo que permitirá generar una parte significativa de la energía que consume el centro sanitario.

La ubicación de las placas solares en el parking permitirá optimizar un espacio que ya existe sin reducir el número de plazas de estacionamiento, integrando la producción de energía renovable sin impacto adicional sobre el entorno urbano ni sobre la actividad diaria del hospital.

“Esta instalación supone un avance muy relevante en nuestro objetivo de ser un hospital cada vez más eficiente desde el punto de vista energético, reduciendo costes y, al mismo tiempo, minimizando nuestro impacto ambiental”, ha señalado este martes Rafael Carrasco, gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, que ha añadido que “es un paso firme hacia un modelo sanitario más sostenible”.