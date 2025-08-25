El Hospital del Vinalopó de Elche insiste en la eficacia de la vacuna frente al herpes zóster

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha reforzado el mensaje de la campaña frente al herpes zóster y su vacunación, medida clave para prevenir y evitar la severidad de los síntomas y las complicaciones. La población diana son ciudadanos nacidos entre los años 1945 y 1960.

El herpes zóster es una infección causada por la reactivación del virus varicela que permanece activo, después de superar esta enfermedad, en el sistema nervioso y puede reactivarse años más tarde. Esta infección puede aparecer a cualquier edad, pero su incidencia aumenta a partir de los 50 años.

De esta forma, la vacuna se recomienda en personas que cumplan con los siguientes criterios: toda la población que cumpla 65 años, personas entre 66 y 80 años, adultos inmunodeprimidos o con enfermedades de base desde los 18 años (como diabetes, EPOC, enfermedad renal crónica, VIH, entre otras), personas mayores de 50 años con factores de riesgo o antecedentes de zóster recurrente.

Por otro lado, los síntomas más comunes son la aparición de ampollas en la piel (generalmente en un solo lado del cuerpo), ardor, picor, fatiga general y, en muchos casos, un intenso dolor nervioso. No obstante, en situaciones más graves, puede derivar en complicaciones como infecciones oculares, afectaciones neurológicas o pérdida de audición.

El doctor José Antonio Delgado, jefe de Medicina Preventiva del Hospital del Vinalopó, ha recalcado la importancia de no subestimar esta infección, pues puede llegar a ser muy dolorosa, llegando incluso a limitar la vida del paciente. Además, el profesional ha asegurado que “la vacuna es una medida preventiva eficaz y segura, y el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, idealmente en las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas”.

Asimismo, desde el departamento de salud de Elche-Crevillente han afirmado que la vacuna del herpes zóster es compatible con cualquier otra que el paciente necesite ponerse y que no afecta en ningún caso a la eficacia de las vacunas administradas. “La vacuna es segura, bien tolerada y previene gran parte de los casos graves de la enfermedad”, ha explicado María José Miralles, directora de Continuidad Asistencial del hospital.

Por ello, desde este centro también recuerdan a la ciudadanía la importancia de acudir a su centro de salud para informarse y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo, recordar que el acceso a esta vacuna es gratuito y seguro.