El Hospital del Vinalopó de Elche implanta una nueva técnica para tratar quirúrgicamente la taquicardia ventricular

El servicio de Electrofisiología del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha incorporado en las intervenciones quirúrgicas para tratar latidos cardiacos irregulares, como la taquicardia ventricular, una nueva técnica de punción mínimamente invasiva, que reduce el riesgo de complicaciones asociadas al acceso la zona de intervención y mejora significativamente la tasa de éxito de la punción, incluso en pacientes con anatomías complejas o con un alto índice de masa corporal.

La nueva técnica se denomina ‘aguja en aguja’ (‘needle in needle’, en inglés). Es un procedimiento que utiliza una aguja de punción convencional dentro de la que se inserta otra aguja de micro punción que es la que alcanza el saco pericárdico.

El doctor Luis González, coordinador de la unidad de Electrofisiología del Hospital Universitario del Vinalopó, ha destacado que contar con esa técnica “representa un avance importante para los pacientes con arritmias complejas”.

Las taquicardias ventriculares que se tratan con la técnica implantada por éxito por los profesionales del Hospital del Vinalopó son arritmias graves que afectan los ventrículos del corazón y que pueden derivar en muerte súbita si no se tratan adecuadamente. Para prevenir estos episodios, algunos pacientes requieren la implantación de un desfibrilador automático implantable. Sin embargo, hay casos en los que los pacientes con ese dispositivo pueden experimentar múltiples descargas eléctricas consecutivas debido a estas arritmias, lo que puede deteriorar su estado clínico y afectar su calidad de vida.