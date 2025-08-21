El Hospital del Vinalopó de Elche forma a más de 300 familias en el cuidado de enfermos

Más de 300 personas han participado en la ‘Escuela de familias’ promovida por el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ofreciendo formación práctica a cuidadores de pacientes del centro.

Los participantes en la iniciativa han podido adquirir conocimientos y herramientas para continuar en casa con los cuidados que precisan sus familiares enfermos.

Desde el Hospital del Vinalopó, que lidera el departamento de salud Elx-Crevillent, se ha destacado que la Escuela de Familias responde a la necesidad de ofrecer talleres adaptados a cada caso, impartidos por profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares.

Las sesiones se han llevado a cabo en grupos reducidos, en una sala en la que se ha simulado un entorno doméstico en la que, entre otras, se han impartido nociones para movilizar enfermos, prevenir caídas y úlceras por presión, así como de higiene, administración de medicación y detección de signos de alerta.

A la conclusión de los talleres impartidos se han realizado encuestas que muestran un alto grado de satisfacción por parte de los participantes.

"A través de estas sesiones, promovemos un espacio donde las familias se sienten escuchadas, apoyadas y fortalecidas para cuidar sin descuidarse”, ha afirmado Layla Agustín, técnica en cuidados auxiliares de enfermería, que ha añadido que “logramos crear un ambiente de confianza donde se resuelven dudas reales y se intercambian experiencias entre cuidadores”.