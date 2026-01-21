El Hospital General Universitario de Elche logra una acreditación nacional en el tratamiento de los pacientes con patología cardiaca y renal

El Hospital General Universitario de Elche ha sido acreditado como Unidad Cardiorrenal por parte de la Sociedad Española de Cardiología, lo que lo sitúa al centro de la vanguardia nacional, con solo 21 hospitales en toda España con este sello de calidad.

La Unidad Cardiorrenal, que inició su actividad en febrero de 2023, dispone de un modelo de consulta multidisciplinar e integral donde el cardiólogo y el nefrólogo atienden al paciente de forma simultánea. El corazón y el riñón son órganos que funcionan como un engranaje, cuando uno falla, la salud del otro se ve inevitablemente comprometida. Hasta ahora, el paciente debía visitar a especialistas por separado, a menudo con tratamientos que debían ajustarse con mucho cuidado para no interferir entre sí. La gran novedad de la Unidad Cardiorrenal de Elche es su modelo de consulta conjunta. En lugar de visitar el hospital en días distintos, el paciente va a la consulta y es atendido simultáneamente por un cardiólogo y un nefrólogo.“De esta manera mejoramos la comunicación y la coordinación entre los especialistas involucrados, además de reducir el número de consultas que tiene un paciente" han explicado la cardióloga Nuria Vicente y la nefróloga Diana Tordera, impulsoras de este modelo.

Optimizar el tratamiento y fomentar el autocuidado

Así mismo, la Unidad Cardiorrenal se centra en el seguimiento estrecho de pacientes con insuficiencia cardíaca y renal avanzadas con el fin de optimizar el tratamiento y fomentar el autocuidado, logrando así minimizar drásticamente los reingresos hospitalarios.

La obtención de este sello es el resultado de un riguroso proceso de evaluación que ha auditado la tecnología disponible, los protocolos clínicos y la formación específica del personal médico y de enfermería.

El doctor Pedro Morillas, jefe de servicio Cardiología del Hospital General Universitario de Elche, ha destacado que este reconocimiento sitúa al hospital "entre la élite de los centros sanitarios de España. No solo valida el esfuerzo de los profesionales, sino que garantiza a los ciudadanos de Elche la máxima calidad asistencial en una de las áreas más complejas de la medicina moderna. Es un compromiso directo con la supervivencia y el bienestar de nuestros pacientes".

Detrás de este sello de calidad hay un equipo humano específico formado por los cardiólogos Antonio García Honrubia y Nuria Vicente Ibarra, las nefrólogas DianaTordera Fuentes y Isabel Millán del Valle, y el equipo de enfermería especializado compuesto por Victoria Talens Quesada y Nerea Gómez Candela.