El Hospital General de Elche trata más de 300 pacientes en la unidad de cirugía oncológica abdómino-pélvica

La Unidad de Cirugía Oncológica Abdómino-Pélvica (URCOAP) del Hospital General Universitario de Elche ha atendido desde su puesta en funcionamiento a 269 pacientes con carcinomatosis peritoneal y 33 pacientes con neoplasias malignas pélvicas avanzadas.

La carcinomatosis peritoneal consiste en la diseminación de un cáncer abdominal por toda la cavidad peritoneal, lo que durante años limitaba el tratamiento a cuidados paliativos.

Desde la Conselleria de Sanidad se ha destacado que la técnica empleada en la URCOAP para tratarla combina la cirugía citorreductora radical, cuyo objetivo es eliminar toda la enfermedad tumoral visible y que suele requerir resecciones de dos o más órganos abdominales y otras extirpaciones adicionales, y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica que se administra durante la propia intervención, directamente dentro del abdomen y a una temperatura elevada.

Este método permite que el fármaco alcance concentraciones mucho más altas en la zona afectada y sea más eficaz frente a las células tumorales microscópicas no visibles durante la cirugía.

Ese tipo de cirugía tiene una duración media de unas siete horas.

La URCOAP, que está adscrita al servicio de Cirugía General que dirige el doctor Antonio Arroyo, es una unidad de referencia en la provincia y está coordinada por los doctores Javier Lacueva y José Antonio Barreras.

Equipo de carcinomatosis peritoneal del Hospital General de Elche. | Conselleria de Sanidad

El doctor Lacueva ha explicado que la cirugía de la carcinomatosis peritoneal tiene como objetivo "erradicar toda la enfermedad visible, así como la enfermedad no visible mediante la quimioterapia administrada durante la operación". Más tarde, tras el alta, ese tratamiento se completa con quimioterapia posterior: "Esta combinación terapéutica consigue un aumento significativo de la supervivencia en estos enfermos".

Por otro lado, el doctor José Antonio Barreras, ha señalado que las exenteraciones pélvicas, también llevadas a cabo por la URCOAP, “son procedimientos quirúrgicos que conllevan la extirpación de todas las vísceras del compartimento pélvico o abdominal donde asientan como la única opción actual de potencial curación en casos de tumores malignos muy avanzados, ya sean de origen ginecológico, urológico o digestivo”.

El manejo de esos pacientes requiere la participación multidisciplinar coordinada de cirujanos especialmente formados, así como de oncólogos médicos, radiólogos, anestesistas, profesionales de enfermería, fisioterapeutas y nutricionistas.

Por ello, cada dos semanas, se reúne un comité multidisciplinar donde se evalúan pacientes del departamento de salud y de otros centros de la provincia para determinar si estos pacientes cumplen criterios para este tratamiento.

Investigación

Además de por su faceta asistencial, la Unidad de Cirugía Oncológica Abdómino-Pélvica del Hospital General Universitario de Elche destaca por su faceta investigadora, ya que es pionera en la investigación sobre inmunonutrición, preparación preoperatoria y recuperación postoperatoria en pacientes intervenidos de carcinomatosis peritoneal.

Los resultados de sus estudios se han presentado en congresos nacioneales e internacionales y se han publicado en revistas científicas de alto impacto. El equipo participa en estudios de investigación multicéntricos y, actualmente, en un ensayo clínico nacional que determinará el valor de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en la carcinomatosis de origen colorrectal.