El Hospital General de Elche suma cuatro incubadoras al servicio de Neonatología

El área de Neonatología del Hospital General Universitario de Elche, que está adscrita al servicio de Pediatría, ha adquirido cuatro incubadoras y un transportador de última generación para mejorar el servicio que se presta en el centro. La dotación de esos dispositivos ha supuesto una inversión de unos 118.000 euros.

Las nuevas incubadoras destacan por su versatilidad, ya que son incubadora y calentador radiante todo en uno. Además, se suma la incorporación de un transportador que permite adaptar un respirador y la monitorización completa de los pacientes, convirtiendo incubadoras de transporte intrahospitalario, favoreciendo la transición de los recién nacidos de paritorios o quirófano a la unidad o la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales sin tener que cambiar de incubadora.

La Unidad Neonatal del Hospital General Universitario de Elche registró el pasado año el ingreso de 285 bebés recién nacidos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con la que contabilizó 154 ingresos.

El área de Neonatología del centro hospitalario ilicitano proporciona atención directa al departamento de salud de Elche-Hospital General, que registra 1.200 nacimientos al año, y es Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de referencia también para las áreas de salud de Torrevieja, Orihuela, Elx-Crevillent y el hospital privado IMED del parque empresarial de Torrellano, que globalmente asisten más de 5.000 partos al año.

El doctor José Pastor, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche, ha afirmado que esta adquisición “permitirá la renovación del servicio y seguir manteniendo niveles de excelencia en la asistencia y seguridad de los pacientes atendidos que se caracterizan por su extrema fragilidad”; además, Pastor ha recalcado que estas medidas forman parte de la estrategia de mejora de las instalaciones y material sanitario de la Unidad Neonatal y UCIN.