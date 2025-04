El Hospital General de Elche investiga cómo reducir la ansiedad en pacientes con miedo a las extracciones de sangre a través de la Realidad Virtual

Personal de Enfermería del Departamento de Salud Elche-Hospital General, a través de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), ha liderado un estudio que explora el uso de la Realidad Virtual para mejorar la experiencia de pacientes con hematofobia, es decir, un miedo intenso e irracional a la sangre y a los procedimientos relacionados, como las extracciones sanguíneas.

El artículo, titulado "Virtual Reality in the Management of Hematophobia in Hospital Settings: Impact on Anxiety Reduction", ha demostrado científicamente que el uso de entornos inmersivos diseñados específicamente para inducir relajación logra disminuir hasta un 40% la ansiedad en estos pacientes, facilitando el procedimiento diagnóstico y previniendo episodios adversos como el síncope vasovagal.

El trabajo ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar encabezado por Ángeles Triviño y Esther Soler, enfermeras del Departamento de Salud Elche-Hospital General. Este estudio contó además con la participación de Cristina Carreño, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del área de extracciones del laboratorio central del departamento, quien detectó inicialmente la hematofobia como un problema clave que afectaba la adherencia de los pacientes a las visitas al laboratorio, e Irene Azorín, enfermera de la misma área, quien también contribuyó de manera significativa en la investigación.

La investigación se realizó junto con el Instituto Tecnológico AIJU, ubicado en Ibi (Alicante), con más de 30 años de experiencia en el diseño de experiencias inmersivas personalizadas, investigación tecnológica y desarrollo de proyectos innovadores en diversos sectores, incluyendo la salud.

Investigación aplicada

Este logro se enmarca dentro del Plan Estratégico de Investigación e Innovación impulsado por Enfermería y Fisioterapia del Departamento de Salud Elche tras la pandemia, con el objetivo de potenciar la investigación aplicada, mejorar la calidad asistencial y posicionar a estos colectivos como referentes en la generación de conocimiento científico.

“Este estudio es un claro ejemplo de cómo la investigación en Enfermería contribuye directamente a mejorar la calidad de vida del paciente mediante soluciones innovadoras respaldadas por evidencia científica. La publicación en una revista de alto impacto como Virtual Reality pone en valor la importancia del enfoque de investigación aplicada”, señala Esther Soler, coordinadora de I+D+i en Enfermería del Departamento de Salud Elche.

Aunque actualmente se está evaluando la viabilidad para la futura implementación clínica del proyecto, la publicación ya marca un precedente relevante en la integración de la salud digital y la humanización asistencial.

Desde AIJU, José Carlos Sola, responsable del Área de Tecnologías Digitales Integradas e investigador responsable del desarrollo llevado a cabo mediante Realidad Virtual, destaca la importancia del diseño adaptado a las necesidades del paciente.

“El éxito del impacto de la Realidad Virtual en reducir la ansiedad depende del rigor científico en la creación de escenarios específicos. Este estudio confirma que no basta cualquier escenario visual, sino que debe diseñarse cuidadosamente para inducir una respuesta fisiológica real”, ha explicado Sola.

El estudio refuerza la relevancia y la capacidad innovadora de la Enfermería, mostrando el potencial de este colectivo para liderar investigaciones científicas orientadas a la práctica clínica diaria.