El Hospital General de Elche diagnóstica más de un centenar de nuevos casos de cáncer de pulmón cada año

Este lunes se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que es una enfermedad de la que en el departamento sanitario Elche-Hospital General se diagnostican entre 100 y 150 nuevos casos cada año.

Además, en la actualidad, el área de oncología del Hospital General Universitario de Elche realiza seguimiento cada mes a entre 300 y 400 pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo del tipo no microcítico, que es el más prevalente.

El cáncer microcítico, que es el más agresivo, supone en torno al 15 % del total de casos que tratan los oncólogos del hospital ilicitano.

Otras cifras destacadas son, por ejemplo, que la media de edad de los pacientes con cáncer de pulmón en el departamento Elche-Hospital General se sitúa en entre 65 y 70 años, siendo el perfil mayoritario el de hombres, si bien en los últimos años se ha constatado un incremento en la cifra de mujeres con cáncer de pulmón.

Del mismo modo, el abandono paulatino que se está experimentando del consumo de tabaco está favoreciendo el descenso de la incidencia en algunos tipos de tumor pulmonar, según ha destacado el doctor Javier Benítez Fuentes, oncólogo especialista de cáncer de pulmón en el Hospital General de Elche.

Novedades en el tratamiento

En cuanto al tratamiento del cáncer de pulmón también hay noticia: se está a las puertas de probar una nueva estrategia de lucha contra al mismo a través de unos anticuerpos que atacan a dos dianas a la vez.

La investigación en torno a ello está avanzando con resultados preliminares esperanzadores. El Hospital General Universitario de Elche confía en incorporarse a lo largo del año 2026 a un ensayo clínico internacional en torno a ese nuevo tratamiento.