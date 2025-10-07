El homenaje a la panadera crevillentina Dolores Hurtado pone el colofón a la feria Alicante Gastronómica

El reconocimiento a la trayectoria profesional de la panadera María Dolores Hurtado, del obrador tradicional Forn Pa Porrut de Crevillent, ha puesto este pasado lunes el colofón a la séptima edición de la feria Alicante Gastronómica.

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en el Auditorio del recinto IFA-Firalacant, cuyo Pabellón I ha sido el escenario de la feria gastronómica

Con la distinción entregada se ha reconocido la tradición, el legado y la pasión de la panadera María Dolores Hurtado, alma creadora del obrador crevillentino, del que también se ha destacado que ha sabido mantener la tradición e introducir en su producción nuevos productos y versiones más actuales. Lo ha hecho sin dejar de lado el tratamiento de la materia prima, el respeto a las formas de producción y el cariño a los productos típicos de la tierra.

En el acto de reconocimiento han estado presentes, entre otras personalidades, la chef Susi Díaz, el pastelero Paco Torreblanca, el crítico gastronómico, Rafael García Santos, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante Toni Pérez, el director gerente de IFA, Alejandro Morant, y el director gerente del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo.

IES Cap l’Aljub de Santa Pola

Por otro lado, el IES Cap l’Aljub de Santa Pola se ha alzado con el premio en el III Concurso de Hostelería en su versión de Sala. Los integrantes del centro santapolera que han logrado la victoria en el certamen son Noemí Rodríguez Elster, Izán Catalán y Gonzalo Plaza, acompañados por la tutora María Sánchez Sepulcre.