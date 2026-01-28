Hiperber continúa su expansión en la provincia de Valencia

Hiperber arranca el año con la ampliación de su red de supermercados en la provincia de Valencia tras adquirir dos establecimientos de la cadena Economy Cash, ubicados en los municipios de Ontinyent y Benaguasil. Con esta operación, la compañía refuerza su implantación en el territorio y avanza en su estrategia de crecimiento sostenido y de proximidad, incorporando dos centros ya consolidados en sus respectivas localidades. El supermercado de Ontinyent se convierte en el segundo establecimiento de Hiperber en esta localidad. El centro está situado en la calle Font dels Brulls, número 11, y cuenta con una sala de ventas de 1.620 metros cuadrados. Dispone además de un total de 145 plazas de aparcamiento, de las cuales 79 se encuentran en el sótano y el resto en superficie, lo que facilita la accesibilidad y comodidad de los clientes. En el caso de Benaguasil, el supermercado se ubica en el carrer Fray Luis Amigó, número 71, y cuenta con una sala de ventas de 1.380 metros cuadrados. El establecimiento dispone de 39 plazas de aparcamiento.

En ambas incorporaciones, Hiperber ha mantenido la plantilla existente del anterior operador, garantizando la continuidad laboral de los equipos. En el centro de Ontinyent permanece una plantilla de 18 personas, mientras que en el supermercado de Benaguasil el equipo está formado por los 17 trabajadores del anterior operador. Esta decisión se enmarca en el compromiso de la compañía con el empleo local y con la integración de los equipos en su modelo de supermercado. La puesta en marcha de estos dos centros supondrá una inversión de 1,4 millones de euros (700.000 € por supermercado) por parte de Hiperber, que se irán acometiendo después de la apertura en los próximos meses.

Está previsto que ambos centros abran sus puertas entre los meses de febrero y marzo, una vez finalicen los trabajos de adaptación al modelo comercial de Hiperber. Ambas tiendas incorporarán progresivamente la imagen corporativa de la cadena, así como su surtido habitual, que combina productos frescos, carnicería y charcutería asistidas, una amplia presencia de primeras marcas y una cuidada selección de marcas propias.