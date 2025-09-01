Héctor Fort, a punto de cerrar su cesión al Elche

El Elche está a un paso de cerrar la cesión de Héctor Fort desde el Barcelona. ‘Jijantes’ ha adelantado la operación por la que el lateral de 19 años jugará en el Martínez Valero. Los clubes trabajan en darle forma con el intercambio de documentación.

El conjunto ilicitano sólo tenía a Álvaro Núñez en el lateral derecho, además del recurso de John Chetauya. Fort se desenvuelve por la derecha, aunque tiene capacidad para jugar por la izquierda. Ahí el Elche está más cubierto con Leo Petrot y Adrià Pedrosa.

Héctor Fort ha tenido ofertas este verano. No contaba para el primer equipo y el filial culé se le quedaba muy corto. El Mallorca ha sido uno de los equipos más interesados. Incluso se daba por hecho el fichaje del lateral por la entidad bermellona.

La cesión de Fort será la segunda en apenas una semana desde el Barcelona. Se sumará al préstamo de Iñaki Peña. El guardameta alicantino ya estuvo en convocatoria en el duelo ante el Levante, aunque vio el partido desde el banquillo. Se espera una gran competencia entre Dituro y Peña. Iturbe, a la expectativa.