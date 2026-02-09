Héctor Díez arranca la carrera en el PSOE de Elche para ser alcaldable con el objetivo de contactar con el ciudadano “en la calle”

LEER MÁS Héctor Díez anuncia que concurrirá a las primarias del PSOE para elegir el candidato a la Alcaldía de Elche en 2027

Héctor Díez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, que el sábado anunció que concurrirá al proceso de Primarias internas en la formación política para la elección del candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, ha destacado hoy que quiere plantear un proyecto que ponga en el centro al ciudadano para hablar de educación, sanidad, de ocio y bienestar de los jóvenes o de vivienda.

La candidatura de Díez ha activado este lunes su agenda de trabajo dirigida a recorrer esa carrera por la candidatura a la Alcaldía. Va a ser una agenda que se impulsa con el slogan de ‘Vamos’.

“El objetivo es intensificar el contacto con los vecinos de Elche, escucharlos y poner las preocupaciones de la ciudadanía en el centro de nuestro proyecto”, ha señalado Héctor Díez. Que ha añadido que el PSOE estará presente “en cada barrio y cada pedanía de Elche semanalmente” para contactar con los ciudadanos “muy cerca, próximos a la ciudadanía, sin filtros, sin ningún tipo de edición, escuchando, dando respuesta y trasladándolo todo al ayuntamiento”.

Denuncia del PP

El PP de Elche ha denunciado a la Junta Electoral Central el acto de los socialistas, reclamando que sean sancionados, al considerar que tuvo lugar en una jornada de reflexión en la comunidad autónoma de Aragón, donde este pasado domingo se celebraron elecciones autonómicas. A juicio del PP un acto de esas características en jornada de reflexión, aunque las elecciones sean únicamente en otra región española, va contra la legislación electoral vigente.

En este sentido, el socialista Héctor Díez ha considerado que el PP ha hecho “el ridículo” con esa denuncia y ha preguntado a los populares ilicitanos si han denunciado también a Alfonso Fernández Mañueco, del PP, por presentar, también el sábado, la lista electoral por Salamanca que la formación política propone para las elecciones autonómicas en Castilla y León.