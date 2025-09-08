'NO HAY BILLETES'

Habrá lleno en Elche para el España-Georgia

El partido clasificatorio para el Mundial se jugará el sábado 11 de octubre en el Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

España vs Turquía
España vs Turquía | Agencia EFE

'La Roja' vuelve siete años después a Elche y el Martínez Valero ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para el duelo del sábado 11 de octubre. España y Georgia se medirán en la tercera jornada de la fase de grupos clasificatoria para el Mundial de 2026. El equipo de Luis de la Fuente llegará como un 'tiro' tras endosarle un set a Turquía (0-6).

Las entradas se pusieron a la venta el lunes 1 de septiembre, dándole prioridad a los abonados del Elche. Para el público general se empezaron a vender un día más tarde. En apenas cinco días se han agotado, por lo que habrá más de 31.000 espectadores en el Martínez Valero.

Hay ganas de ver a 'La Roja' en Elche. La última vez fue ante Croacia, en 2018. El Martínez Valero es talismán para la selección, puesto que ha logrado seis triunfos en los seis duelos que ha disputado en tierras ilicitanas.

Ese fin de semana no habrá Liga para el Elche, ya que en Primera División se para en las 'ventanas FIFA'. El césped está en muy buenas condiciones y se prevé que luzca en perfecto estado para el choque entre España y Georgia. Tres días después del partido en Elche, 'La Roja' se medirá a Bulgaria en Valladolid.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer