Habrá lleno en Elche para el España-Georgia

'La Roja' vuelve siete años después a Elche y el Martínez Valero ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para el duelo del sábado 11 de octubre. España y Georgia se medirán en la tercera jornada de la fase de grupos clasificatoria para el Mundial de 2026. El equipo de Luis de la Fuente llegará como un 'tiro' tras endosarle un set a Turquía (0-6).

Las entradas se pusieron a la venta el lunes 1 de septiembre, dándole prioridad a los abonados del Elche. Para el público general se empezaron a vender un día más tarde. En apenas cinco días se han agotado, por lo que habrá más de 31.000 espectadores en el Martínez Valero.

Hay ganas de ver a 'La Roja' en Elche. La última vez fue ante Croacia, en 2018. El Martínez Valero es talismán para la selección, puesto que ha logrado seis triunfos en los seis duelos que ha disputado en tierras ilicitanas.

Ese fin de semana no habrá Liga para el Elche, ya que en Primera División se para en las 'ventanas FIFA'. El césped está en muy buenas condiciones y se prevé que luzca en perfecto estado para el choque entre España y Georgia. Tres días después del partido en Elche, 'La Roja' se medirá a Bulgaria en Valladolid.