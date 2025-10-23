Habrá casi un millar de corredores entre todas las pruebas del 5K Ciudad de Elda 'Gran Premio Egari'

Elda se prepara para vivir una nueva edición del 5K Ciudad de Elda 'Gran Premio Egari'. Será este sábado por la tarde y entre todas las pruebas se alcanzará casi el millar de corredores. En un principio se iba a celebrar el domingo por la mañana, pero el Club de Atletismo de Elda decidió adelantar el evento al sábado. Uno de los motivos es el Eldense-Murcia que atraerá a centenares de seguidores del Real Murcia.

Según Joaquín Alcaina, presidente de la entidad organizadora, el circuito que parte desde la Avenida de Ronda fomenta la participación. Es un recorrido de dos vueltas, con dos kilómetros y medio cada una de ellas.

Las pruebas infantiles calentarán motores desde las 18:00 horas, mientras que la prueba absoluta tendrá lugar a las 19:00 horas.