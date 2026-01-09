El Grupo Socialista en Elche pide que se garanticen condiciones dignas en los locales reconvertidos en viviendas

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Elche llevará al próximo pleno municipal una moción en la que insta a que se tomen medidas ante el aumento de locales comerciales que se están transformando en viviendas.

Su portavoz Héctor Díez señala que es imprescindible que se establezca un marco claro que garantice que estas viviendas cumplen con unas condiciones dignas mínimas y que vele por blindar las arterias comerciales y apoyar a los pequeños comerciantes para que Elche no se convierta en una ciudad dormitorio

Y es que en los dos últimos años se han concedido un total de 350 licencias para transformar locales en viviendas en todas las zonas del municipio, una cifra que los socialistas califican de avalancha y que consideran que tiene su origen en la subida de los precios de las viviendas pero que puede significar que se esté favoreciendo la aparición de viviendas en condiciones de habitabilidad cuestionable.