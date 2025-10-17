SÁBADO 18 DE OCTUBRE

Grupo Serrano Automoción celebra este sábado su 23ª Feria Outlet Motor

Más de 150 vehículos de ocasión, descuentos de hasta 10.000 euros y las últimas novedades de Audi, Volkswagen, SEAT, Cupra y Skoda

Este sábado 18 de octubre, el polígono de Altabix de Elche acoge la celebración de la 23ª Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. El evento, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del automóvil, ofrecerá más de 150 vehículos de marcas líderes como Audi, Volkswagen, SEAT, Cupra y Skoda, con descuentos de hasta 10.000 euros y condiciones especiales de financiación, entre ellas la posibilidad de comenzar a pagar en marzo de 2026.

La feria se celebrará en las instalaciones del grupo, situadas en la calle Hospitalet de Llobregat (Polígono de Altabix), en horario de 10:00 a 20:00 horas, y contará con una amplia exposición de vehículos seminuevos, de gerencia y Km 0, con hasta siete años de antigüedad. Entre las novedades más destacadas, podrán verse por primera vez en la provincia, el Volkswagen Golf Híbrido enchufable con hasta 150 km de autonomía eléctrica; el SUV Volkswagen Tayron que combina diseño y potencia; los Audi Q6 e-tron y A6 Avant e-tron, que marcan el futuro de la conducción eléctrica; y el Skoda Elroq, el SUV 100% eléctrico con el que la marca checa refuerza su apuesta por la movilidad sostenible.

