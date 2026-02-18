El gobierno local de Petrer destaca que la liquidación del presupuesto 2025 consolida un ahorro de 10,5 millones de euros

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Petrer, Ramón Poveda, ha destacado este miércoles que la liquidación del presupuesto municipal del pasado año 2025 refleja que “se ha logrado consolidar un ahorro acumulado de 10,5 millones de euros”. Ha detallado que ese volumen económico, más de cinco millones de euros ya están comprometidos en inversiones que se van a ejecutar a lo largo de ese año.

Entre ellas se encuentran la construcción del nuevo pabellón cubierto en el polideportivo San Jerónimo y la rehabilitación del edificio de las antiguas Escuelas Graduadas para convertirlo en un espacio juvenil.

Además, el edil de Hacienda ha recordado que se están ejecutando proyectos de recuperación urbana y mejora de espacios públicos, como la rehabilitación de la calle Galicia, de la Plaça de Baix y la mejora de parques de la ciudad, garantizando el cuidado de lo que ya existe y manteniendo Petrer como una ciudad agradable para todas las personas.

El concejal de Hacienda de Petrer ha recalcado que los resultados económicos de las cuentas municipales que ha expuesto son consecuencia de “una planificación estable, controlada y rigurosa” impulsada por el equipo de gobierno cuando llegó a la Alcaldía hace dos mandatos, momento en el que, ha incidido, el Ayuntamiento tenía una deuda de doce millones de euros.