El gobierno local Elche rechaza que la ciudad acoja menores no acompañados

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, liderado por el PP en coalición con Vox, ha cerrado la puerta a la posibilidad de que el municipio ilicitano pueda ser destino de alguno de los menores no acompañados que van a llegar a la Comunitat Valenciana en virtud del reparto aprobado por el Gobierno central.

Aurora Rodil, concejala de Vox responsables de las áreas de Familia e Infancia, ha asegurado este jueves a preguntas de los periodistas que Elche carece de recursos para poder atender menores de esas características y ha defendido que, por ello, el gobierno valenciano no puede solicitar que el municipio sea destino de alguno de los menores no acompañados provenientes de Canarias que van a llegar a la Comunitat.

Además, Rodil ha querido dejar claro que el gobierno local del PP y Vox en Elche tampoco tiene la intención de concretar la dotación de recursos para albergar a menores de esas características.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, ha comenzado a remitir cartas a ayuntamientos pidiendo colaboración para el acogimiento de los menores no acompañados.

Aspe carga contra la forma de actuar de la conselleria

Entre otros, en las comarcas del Vinalopó, han recibido la misiva los consistorios de Villena, Aspe y Elda, que son tres administraciones gobernadas por el PSOE.

En este sentido, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha cargado contra esa forma de actuar: “Nos parece una burla que se elija la cooperación y solidaridad por colores políticos”, ha lamentado Puerto que ha considerado que “los municipios gobernados por el PP tienen que ser igual de solidarios que en los que gobierna el PSOE.