Germán Valera: "Somos muy capaces de salir de esta dinámica"

Germán Valera ha tomado la palabra en un momento delicado del Elche. Con el descenso a solo un punto y una racha de diez partidos consecutivos sin ganar, toca visitar el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llegará con la moral por las nubes tras imponerse con solvencia al Manchester City en Champions League.

"Estamos con ganas y vamos a intentar ganar ahí", ha afirmado Valera sobre las opciones del Elche en Concha Espina. El murciano ha recordado que el cuadro franjiverde ya mereció la victoria ante el Real Madrid en la primera vuelta. El choque acabó en tablas y con polémica por una posible falta de Vinicius sobre Iñaki Peña en el 2-2 definitivo.

Valera ha admitido que el Real Madrid es "de los mejores del mundo" y ha añadido que "los equipos grandes te castigan si cometes un error". Un ejemplo reciente de cómo ganar en el Bernabéu tiene como protagonista al Getafe de José Bordalás. "Nos quedamos con que hay que ir fuertes a los duelos y estar muy concentrados", ha aseverado el extremo del Elche.

Germán Valera ha dejado claro que se puede revertir la situación: "Somos muy capaces de salir de esta dinámica". En esa línea, ha ensalzado a Sarabia y la "energía" que transmite al vestuario a pesar del mal momento del conjunto ilicitano. "Está convencido también de que vamos a salir de esta dinámica", ha zanjado.