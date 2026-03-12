CONFÍA EN LA SORPRESA EN EL BERNABÉU

Germán Valera: "Somos muy capaces de salir de esta dinámica"

"Sarabia es el que más energía nos da", asegura el jugador murciano

Felipe Canals

Elche |

Germán Valera intenta marcharse de dos jugadores de la Real Sociedad en el choque de la primera vuelta.
Germán Valera intenta marcharse de dos jugadores de la Real Sociedad en el choque de la primera vuelta. | La Liga

Germán Valera ha tomado la palabra en un momento delicado del Elche. Con el descenso a solo un punto y una racha de diez partidos consecutivos sin ganar, toca visitar el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llegará con la moral por las nubes tras imponerse con solvencia al Manchester City en Champions League.

"Estamos con ganas y vamos a intentar ganar ahí", ha afirmado Valera sobre las opciones del Elche en Concha Espina. El murciano ha recordado que el cuadro franjiverde ya mereció la victoria ante el Real Madrid en la primera vuelta. El choque acabó en tablas y con polémica por una posible falta de Vinicius sobre Iñaki Peña en el 2-2 definitivo.

Valera ha admitido que el Real Madrid es "de los mejores del mundo" y ha añadido que "los equipos grandes te castigan si cometes un error". Un ejemplo reciente de cómo ganar en el Bernabéu tiene como protagonista al Getafe de José Bordalás. "Nos quedamos con que hay que ir fuertes a los duelos y estar muy concentrados", ha aseverado el extremo del Elche.

Germán Valera ha dejado claro que se puede revertir la situación: "Somos muy capaces de salir de esta dinámica". En esa línea, ha ensalzado a Sarabia y la "energía" que transmite al vestuario a pesar del mal momento del conjunto ilicitano. "Está convencido también de que vamos a salir de esta dinámica", ha zanjado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer